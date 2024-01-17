محافظ القليوبية يتفقد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان بنها ..صور

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدينة بنها يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وتفقد المحافظ ومرافقوه سير اعمال الإمتحانات حيث يؤدى 113 الف طالب وطالبة اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء داخل 440 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الإمتحانات ، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالإضافة إلى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.



وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات، واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه يتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.



وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى.

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