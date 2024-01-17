113 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 440 لجنة بالقليوبية

تنطلق صباح اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ، حيث يؤدى نحو 113262 طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 440 لجنة امتحانية، داخل ٦٢٥ مدرسة ، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.

تجهيز الكنترولات واللجان الخاصة بالمدارس

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإنتهاء من استعدادات أعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإمتحانات

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

منع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

وأكدت مدير تعليم القليوبية علي سرية أعمال الامتحانات ، وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.

التأكيد على سرية الامتحانات وفتح المظاريف

وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى ، مؤكدة على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات.

جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدى طلاب المدارس العامة والرسمية للغات والرياضية امتحان مادة اللغة العربية اليوم ، الأربعاء ، وفى اليوم الثانى، الخميس، 18 يناير، يؤدى الطلاب مادة العلوم لمدة ساعتين والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، ويوم الأحد 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية ولمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية، ويوم الاثنين 22 يناير مادة الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين والثلاثاء 23 يناير امتحاني الجبر والإحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وآخر يوم في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.