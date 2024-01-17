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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يفتتح أعمال لجنة اعتماد المدربين

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين والحقائب والترخيص لمراكز التدريب.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.


وأكد رئيس جامعة بنها، أن لجنة اعتماد المدربين استهدفت اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وذات الكفاءة العالية لإدارة جودة العملية التدريبية من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ، مضيفا أن اللجنة انعقدت لإجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.


من جانبه قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المركز يستهدف تنمية قدرات أعضاء التدريس، مشيرا إلى أنه تم انتقاء أفضل العناصر من المدربين الذين سوف يتم اعتمادهم للاستعانة بهم مستقبلا ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.
 

فيما أضاف الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب ، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تقديم 100 منحة مجانية لاعتماد المدربين مقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية ، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعايير للمفاضلة بين المتقدمين،.


يذكر أن اللجنة العليا لاعتماد المدربين تضم في عضويتها عدد من نواب رؤساء الجامعات المصرية والخبراء في هذا المجال.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها مراكز التدريب المركز القومي

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