تفشي الملاريا| ضربة موجعة للمنتخب المالي قبل مواجهة تونس المرتقبة

تعرض خمسة لاعبين من منتخب مالي لإصابة ليتلى المناخب ضربة موجعة قبل مواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث أُصيبوا بمرض الملاريا.

ووفقا لصحيفة الشروق التونسية،:" الخمسة لاعبين الأساسيين، بما في ذلك حارس المرمى دجيجي ديارا وإيف بيسوما وموسى ديارا، تأثروا بالملاريا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للمدرب قبل المباراة المنتظرة امام تونس.

من غير الواضح حتى الآن موقف اللاعبون الخمسة من مواجهة تونس، وتُعتبر هذه الإصابات صدمة قوية للفريق الذي يسعى لتحقيق الفوز الثاني في البطولة.



ولم يعلن حتي الآن موقف لاعب خط وسط النادي الأهلي أليو ديانج والذي يتواجد ضمن صفوف المنتخب المالي، حيث تعد بمثابة ضربة موجعة لـ ديانج الذي كان يمني النفس بالفوز علي تونس في الجولة الثانية.