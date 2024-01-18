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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهادات وهدايا تذكارية| الغرفة التجارية بالإسماعيلية تكرّم الموظفين «المحالين على المعاش»

خلال التكريم
خلال التكريم

نظّمت الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، حفل تكريم لموظفتين لبلوغهما سن المعاش، وهما منى رزق، وعزة عبده والي.

 

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جاء ذلك بحضور، أعضاء هيئة المكتب، كل من جلال الطاهر «نائب أول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، احمد سامي سليم «أمين صندوق مساعد»، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال ابراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صبري همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن ومحمد السيد مدير الغرفة.

من جانبه أكد أكرم الشافعي، على أهمية أن يسود إحساس الأسرة والتآخي، أجواء العمل داخل الغرفة التجارية.

وفى نهاية حفل التكريم، ثم منح شهادات التكريم والهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية.

 

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