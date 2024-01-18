صندوق النقد يرحب بانضمام العراق لبرنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

التقي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، على هامش منتدي دافوس الاقتصادي.

ووفقا لبيان رئاسة الوزراء العراقية، فإن اللقاء بين السوداني وجورجييفا بحث علاقات التعاون المالي بين العراق وصندوق النقد الدولي ضمن إطار دعم المسار التنموي في العراق.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى خطط الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي بوصفه بوابة وأساساً لكل الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة في مجمل القطاعات الحيوية.

ورحبت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، خلال الجتماع، بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية حيث تبدأ اجتماعات مع الصندوق في الشهر القادم لتنفيذ هذا البرنامج.

كما أشادت جورجييفا بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية في مجال النظام المالي والمصرفي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.