انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة صباح السبت القادم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة "الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية"، وبعض مناطق مدينة نصر "الرقابة الإدارية – أرض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر "المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل"، وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 20-1-2024، وحتى الساعة 12 ليلاً لمدة 14 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتس اب على رقم 01206665125.