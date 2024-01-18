عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة صباح السبت القادم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة "الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية"، وبعض مناطق مدينة نصر "الرقابة الإدارية – أرض الجولف – مساكن رامو – الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستار – المنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر "المنطقة العاشرة – الواحة – صقر قريش – مدينة الأمل"، وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت  الموافق 20-1-2024، وحتى الساعة 12 ليلاً  لمدة 14 ساعة. 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية. 

وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتس اب على رقم 01206665125.

الخط الساخن انقطاع المياه سيارات مياه صالحة سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تكشف عن 30 دولة ترغب في الانضمام لـ مجموعة بريكس

الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن الصحفيتين المحتجزتين في إيران

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

رد قوي من روسيا على قرار الأرجنتين رفض الانضمام لـ مجموعة بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة رقابية.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ