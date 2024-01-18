محافظ الغربية يوجه بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من مشروعات الإنتاج الحربي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ثلاثة اجتماعات لتذليل كافة المعوقات بمشروعات المحافظة في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات، وخلال الاجتماع الثاني ناقش المحافظ مع ممثلي الإنتاج الحربي مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ،ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

حيث ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة (المواقف والأسواق الحماية المدنية) بالإضافة إلى مناقشة رصف محور طريق المعامل بطنطا، فضلا عن مناقشة مشروع رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمشروعات.