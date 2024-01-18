شيرين سليمان تستضيف مدحت صالح وهشام عاشور في "سبوت لايت"

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، بطل الإسكواش والفنان هشام عاشور.

ويكشف خلال اللقاء كواليس مشاركته في مسلسل روز وليلى الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، والمسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

كما يكشف خلال الحلقة عن الفيلم العالمي الذي يحلم بتقديمه، ويتحدث ايضا عن المشروع الفني الذي يفكر في تنفيذه خلال الفترة القادمة، ويتحدث ايضا خلال اللقاء عن حياته الشخصية وكيف تحول من بطل اسكواش الي مجال التمثيل

وتستعرض أيضا خلال الحلقة لقاء خاص مع النجم مدحت صالح الذي يتحدث من الاستوديو عن تفاصيل الاغنية الجديدة التي قام بتسجيلها مؤخرا ويكشف تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويتحدث ايضا عن كواليس الحزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي يعرض خاليا على إحدى الفضائيات.

وتستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع ابطال مسلسل وبينا ميعاد الذين يتحدثون عن كواليس الجزء الجديد.

تقدمه الإعلامية شيرين سليمان

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.