عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين سليمان تستضيف مدحت صالح وهشام عاشور في "سبوت لايت"

الإعلامية شيرين سليمان
الإعلامية شيرين سليمان مع هشام عاشور

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، بطل الإسكواش والفنان هشام عاشور. 

ويكشف خلال اللقاء كواليس مشاركته في مسلسل روز وليلى الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، والمسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي. 

كما يكشف خلال الحلقة عن الفيلم العالمي الذي يحلم بتقديمه، ويتحدث ايضا عن المشروع الفني الذي يفكر في تنفيذه خلال الفترة القادمة، ويتحدث ايضا خلال اللقاء عن حياته الشخصية وكيف تحول من بطل اسكواش الي مجال التمثيل

وتستعرض أيضا خلال الحلقة لقاء خاص مع النجم مدحت صالح الذي يتحدث من الاستوديو عن تفاصيل الاغنية الجديدة التي قام بتسجيلها مؤخرا ويكشف تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويتحدث ايضا عن كواليس الحزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي يعرض خاليا على إحدى الفضائيات. 

وتستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع ابطال مسلسل وبينا ميعاد الذين يتحدثون عن كواليس الجزء الجديد.

 تقدمه الإعلامية شيرين سليمان

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة  الساعة الحادية عشر  مساء.

شيرين سليمان سبوت لايت مسلسل روز وليلى الفنانة يسرا مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

فتح : يجب تطبيق قرار البرلمان الأوروبي بشأن وقف إطلاق النار بغزة

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

ايهما أفضل الاستثمار في شهادات الإدخار أم الذهب؟

يصرون على دعم إسرائيل.. أول تعليق من الحوثيين على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ