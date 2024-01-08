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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت صالح يحيى حفل الاساتذة على المسرح الكبير بدار الأوبرا| صور

مدحت صالح
مدحت صالح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة عقدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفنى الاساتذة الذى ينفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

 

 فعلى المسرح الكبير وفى امسية مزجت الاصالة بالمعاصرة تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتى اعيد توزيعها بشكل اوركسترالى متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها اهواك ، ميدلي عبد الوهاب ، نبتدي منين الحكاية ، يا جميل ياللي هنا ، بلغوه ، أنا لك علي طول ، ميدلي فريد الأطرش ، في أعلي الأعالي الى جانب عدد من اعماله الخاصة منها حبيبي يا عاشق ، كوكب تاني ، ماڤيا ، بحلم علي قدي ، حمايا العزيز وقام باعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو احمد عويضة .

 يشار ان المشروع الفنى الاساتذة يهدف الى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

الأوبرا دار الأوبرا خالد داغر مدحت صالح النجم مدحت صالح

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