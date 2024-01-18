فرنسا تنفي مزاعم روسيا بوجود مرتزقة لها في أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الفرنسية مزاعم روسيا بشأن وجود مرتزقة فرنسيين مزعومين في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ليس لدى فرنسا مرتزقة، لا في أوكرانيا ولا في أي مكان آخر، على عكس بعض الآخرين"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تساعد أوكرانيا بإمدادات المواد العسكرية والتدريب العسكري، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، لمساعدة أوكرانيا في كفاحها للدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وقالت روسيا، أمس الأربعاء، إن قواتها نفذت ضربة دقيقة في اليوم السابق على مبنى يأوي "مقاتلين أجانب" في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

كما ورد، في ليلة 17 يناير، أطلقت القوات الروسية صاروخين من طراز S-300 على منطقة خلودنوهيرسكي في خاركيف، مما أدى إلى إتلاف 19 مبنى سكنيًا وإصابة 17 شخصًا.

وبحسب سيرهي بولفينوف، رئيس قسم التحقيقات بالشرطة الوطنية في منطقة خاركيف، أصيبت 15 امرأة ورجلين ومعظم المصابين هم من مرضى مركز عشيرة الطبي المتخصص في أمراض النساء والطب التناسلي.