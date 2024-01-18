القومى للجينات : الاهتمام بالموارد الوراثية المصرية الأصلية أمن دولة

قالت الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات إن 70% من الموارد الوراثية الأصيلة فقدت خلال الـ 100 سنة الماضية والاهتمام بها أمن قومي مصري.

وأضافت نيفين عبد الفتاح خلال حوارها مع برنامج مانشيت المذاع عبر قناه سي بي سي تقديم الاعلامي جابر القرموطي أن البنك القومي للجينات يهدف للحفاظ على الموارد والجينات الوراثية المصرية الاصيلة.

القومى للجينات

وأوضحت مدير البنك القومي للجينات ان البنك انشئ عام 2004 للحفاظ على الموارد الوراثية من الانقراض وذلك بعد التغيرات المناخية المتسارعة.

واوضحت الدكتوره نيفين عبد الفتاح مصر بها انواع كثيرة من الشتلات الزراعية وترغب الدولة في توزيعها على اكبر قدر من الفلاحين.