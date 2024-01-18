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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

خالد تاج الدين ومحسن جابر في حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي

صدى البلد

حرص عدد كبير من صناع المزيكا من مصر على حضور حفل ليلة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من ضمن الحضور كل من الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

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ويقام حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى بعد قليل وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية المنتج محسن جابر الموسيقار صلاح الشرنوبي خالد تاج الدين

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