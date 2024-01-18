تجهيزات حفل ألحان صلاح الشرنوبي بموسم الرياض | صور

يستعد مسرح أبو بكر سالم بالرياض لاستقبال 6 من أهم نجوم الوطن العربي لإحياء حفل صلاح الشرنوبي والذي يشهد حضورا ضخما من مختلف الجنسيات.



ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بنش مارك المنظمة للحفل الاستعدادات النهائية قبل بدء الحفل الذي ينطلق فى تمام الساعة العاشرة مساء.





الحفل يحييه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم نانسي عجرم ووائل جسار واصالة واسماء لمنور وراغب علامة ويقام مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم.

ويذاع الحفل على نجوم إف إم يوم الخميس المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

أسعار التذاكر

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت تذاكر الحفل الأسبوع الماضي بأربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.



آخر حفلات موسم الرياض

وشهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت.

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة ملفتة للنظر، وقدم عددا من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.