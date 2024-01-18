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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمهور بالآلاف..

الاستعدادات النهائية قبل صعود عمرو دياب على مسرح القرية العالمية

جمهور عمرو دياب
جمهور عمرو دياب

توافد عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب إلى القرية العالمية بدبي لحضور حفله الغنائي المفترض إقامته بعد قليل.

ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد مكانك والذى طرحه مع بداية العام الجديد.
 


 

 رقم قياسي لألبوم مكانك

 حقق ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من 30 مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

 

وبهذا الرقم يعد ألبوم "مكانك" أعلى ألبوم حقق معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق .

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.

 

ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس،"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم، "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 


"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن  عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم 
"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن  عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم 
"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي


"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم 
"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع اكس ، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل ، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الالبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.

جمهور الهضبة عمرو دياب الهضبة عمرو دياب القرية العالمية بدبي القرية العالمية مكانك

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