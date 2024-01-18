اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة اللى جاى بتاعنا مع عصام صاصا

يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح أغنيته الجديدة اللى جاى بتاعنا مساء غدا الخميس، وهى الأغنية التى يقدمها مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.



الأغنية من فيلم الاسكندراني والذى يعرض حاليا فى السينمات للفنان أحمد العوضي وعصام السقا وزينة.



وروج حجاج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: انتظروا أغنية اللي جاي بتاعنا غدًا الساعة 3 على جميع المنصات من فيلم الاسكندراني.



وكشف حجاج عن جزء من الأغنية وتقول كلماتها "اللي فات بقى مات كان لعنة .. واللي جاي ده جاي بتاعنا .. واللي جاي حلويات .. جايلي أنا بالذات".









تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

إيرادات الاسكندراني

استطاع فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6 ملايين ونصف جنيهًا خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأني كنت نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".