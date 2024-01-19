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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد سائق دراجة وفتاة قاما بحركات استعراضية في الطريق العام

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت الجهات المختصة التحقيق مع شاب وفتاة قاما بحركات استعراضية بالطريق العام وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات وطلبت التحريات عن الواقع. 

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد دراجة نارية وبصحبته فتاة بحركات إستعراضية بالطريق العام. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن اللوحات المعدنية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بدراجة نارية أخرى "منتهية التراخيص" غير مبلغ بسرقتها.

 

 كما أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية " الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه " ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" .

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن الدراجة المضبوطة مستأجرة من (صاحب مخزن خرده - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، أمكن ضبطه وبحوزته اللوحة المعدنية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ، وبمواجهته قرر بتحصله عليها عن طريق الخردة وأنه قام بتثبيتها على الدراجة الخاصة به التى قام بشرائها بدون أوراق.

 

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