مسئول في الناتو: مر 694 يوما على حرب ظنت روسيا حسمها في 72 ساعة

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، اليوم الخميس أن أوكرانيا تحقق نتائج جوهرية على ساحة المعركة، في حين أن تصرفات روسيا غير فعالة من الناحية العسكرية.

وأضاف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية أن "تقييمنا هو أن هناك قتالا عنيفا يدور، ورغم أن الهجمات الروسية الأخيرة مدمرة، إلا أنها ليست فعالة عسكريا وفي الوقت نفسه، نرى نجاحات عسكرية كبيرة على الجانب الأوكراني"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف باور أن العالم "ربما كان مفرطا في التفاؤل في عام 2023، ومن المهم ألا نصبح في عام 2024 متشائمين بشكل مفرط"، مشيرا إلى أن اليوم هو "اليوم 694 لما اعتقدت روسيا أنها حرب تستمر ثلاثة أيام".

وقال الأدميرال "لقد سادت أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا وهي أقرب إلى الأسرة الأوروبية الأطلسية من أي وقت مضى وقد ألحقت روسيا خسائر فادحة".

وأشار إلى أن روسيا خسرت اليوم أكثر من 300 ألف جندي، بينهم قتلى وجرحى، فضلا عن آلاف الدبابات والمدرعات ومئات الطائرات وتمكن الأوكرانيين من تحرير أجزاء كبيرة من أراضيهم، وطردوا الروس من حوالي 50% مما احتلوه في بداية الحرب.