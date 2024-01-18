عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول في الناتو: مر 694 يوما على حرب ظنت روسيا حسمها في 72 ساعة

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، اليوم الخميس أن أوكرانيا تحقق نتائج جوهرية على ساحة المعركة، في حين أن تصرفات روسيا غير فعالة من الناحية العسكرية.

وأضاف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العسكرية أن "تقييمنا هو أن هناك قتالا عنيفا يدور، ورغم أن الهجمات الروسية الأخيرة مدمرة، إلا أنها ليست فعالة عسكريا وفي الوقت نفسه، نرى نجاحات عسكرية كبيرة على الجانب الأوكراني"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف باور أن العالم "ربما كان مفرطا في التفاؤل في عام 2023، ومن المهم ألا نصبح في عام 2024 متشائمين بشكل مفرط"، مشيرا إلى أن اليوم هو "اليوم 694 لما اعتقدت روسيا أنها حرب تستمر ثلاثة أيام".

وقال الأدميرال "لقد سادت أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا وهي أقرب إلى الأسرة الأوروبية الأطلسية من أي وقت مضى وقد ألحقت روسيا خسائر فادحة".

وأشار إلى أن روسيا خسرت اليوم أكثر من 300 ألف جندي، بينهم قتلى وجرحى، فضلا عن آلاف الدبابات والمدرعات ومئات الطائرات وتمكن الأوكرانيين من تحرير أجزاء كبيرة من أراضيهم، وطردوا الروس من حوالي 50% مما احتلوه في بداية الحرب.

 

حلف الناتو أوكرانيا الهجمات الروسية الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

عصابة الأجانب .. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر القات

ترشيحاتنا

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

متحدث الري لصدى البلد: 4 بروتوكولات تعاون للاستفادة من أملاك الوزارة

نوليا مصطفى: زواج الرجل عدة مرات شرع ربنا

إصابة محمد صلاح.. غانا تنهي الشوط الأول بالتقدم على مصر بهدف قدوس

مرة أخرى.. إسقاط مسيرة مفخخة ثانية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

فيديو

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ