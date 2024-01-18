ملحقناش نفرح .. شوبير يعلق على تقدم منتخب غانا

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تقدم غانا بالهدف الثاني في مرمي منتخب مصر.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس : ‏استغفر الله العظيم ملحقناش نفرح بالتعادل.

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهد التشكيل تغييرات في عدة مراكز عن تشكيل المباراة السابقة أمام موزمبيق والتي انتهت بالتعادل 2-2 بعد أداء سيء للفراعنة .

وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر كمال و محمد عبد المنعم وأحمد حجازي ومحمد حمدي

الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد