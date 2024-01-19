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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. منح جديدة من موريشيوس للبكالوريوس والدراسات العليا ودورات تدريبية جديدة بمركز جامعة القاهرة للغات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على فرصة منح جديدة من حكومة موريشيوس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.. تفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى كل الدول الأفريقية والدول الأعضاء فى رابطة الكومنولث البريطانى .

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية الجديدة

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

الآن كوكب المشترى يظهر بجوار القمر في السماء

تشهد سماء مصر الليلة أحد أجمل المشاهد الفلكية، التي يمكن أن نشاهدها بالعين المجردة، حيث نشاهد كوكب المشتري في السماء، وهما القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، في اقنران بديع، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سنحت لهم الفرصة.

التقدم لكليات جامعة حلوان عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

تعرف على آخر موعد للتقدم لتمويل المشاريع البحثية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية

كشفت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن الموعد النهائي لتقديم مقترحات البحث في الدورة الثانية من تمويل المشاريع البحثية من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)،  مؤكدة أنه آخر موعد هو 20 يناير 2024

 

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