برلمانى: الأجھزة الأمنية أنصفتنى شخصيا فى قضية الذھب الكبرى

علق النائب محمد الجبلاوي على قضية الذهب الكبرى قائلا :"انا بوجه الشكر للاجهزة الامنية وبعتبرها نصفتنى انا شخصيا".

واضاف محمد الجبلاوي خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” انه كان الشخص الوحيد الذي تحدث عن قضية الذهب الكبرى خلال عام 2022 عبر العديد من طلبات الاحاطة التى قدمها الى مجلس النواب.

ضرر البيئة

واضاف عضو مجلس النواب بعد إلقاء القبض على رجل اعمال وبعض المسؤولين قائلا :"انا بقالى سنتين بلاحقھم ولجأت لكل المسؤولين حتى وزاره البيئة لانهم كانوا يضرون البيئة ويتسببوا في نفوق الطيور ومن هذا المنطلق كان يحق للدولة فسخ التعاقد مع رجل الاعمال في حينها.