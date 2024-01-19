فيتوريا : أداء منتخب مصر تحسن تدريجيا وفخور باللاعبين

قال روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز.

أضاف فيتوريا فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الأداء تحسن تدريجيا ونعمل دائما على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".

وتابع : " مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثانى كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين".

أكمل المدير الفني لمنتخب مصر :" محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".