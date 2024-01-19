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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: محمد النني لا يصلح للمنتخب

صدى البلد

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، والتي جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس أوفوي بواني.

 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN" :

" البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتحمل المسؤولية كاملة، وهناك علامات استفهام كبيرة على تشكيل الفراعنة، وعلى رأسها الدفع بلاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ولا يشارك مع فريقه، ولا أعلم سبب الإصرار على تواجده أساسيًا على حساب أي من اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم مثل مروان عطية وأحمد سيد زيزو وغيرهم".

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