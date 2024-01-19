عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دا الحل الأمثل.. منشور غير متوقع من فرج عامر على مباراة مصر وغانا

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي اداء منتخب مصر أمام غانا عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.


 

وكتب فرج عامر :"المنتخب المصري لكرة القدم  ، الحل الامثل ان نتركه لحاله وندعو له بالتوفيق  ونشجعه بكل قوة في مباراته القادمة  متمنين له بالنجاح والتوفيق".


 

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس،  على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.


 

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة. 

اداء منتخب مصر تعادل منتخب مصر فرج عامر رئيس نادي سموحة عمر مرموش كوت ديفوار 2023 مباراة منتخب مصر منتخب مصر امام غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

ترشيحاتنا

صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

العلاقات والأوضاع في غزة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهندي في كمبالا

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا

قرار عاجل ضد سائق دراجة وفتاة قاما بحركات استعراضية في الطريق العام

تسبب أعاصير مدمرة| هل تصل العاصفة «بلال» إلى مصر؟.. حكاية منخفض جوي خطير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ