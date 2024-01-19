عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

صدى البلد

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يناقشون القيود المحتملة التي يمكن فرضها على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، حسبما نقلت صحيفة ديديعوت أحرنوت العبرية في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد تجاوزت الكونجرس الأمريكي مرتين لتزويد إسرائيل بمساعدات طارئة بعد أن رفض الجمهوريون في المجلس طلبات الميزانية ما لم يقبل مطالبهم بشأن سياسات الحدود الجنوبية. كما يواجه بايدن معارضة من أعضاء أقصى اليسار في حزبه الذين يختلفون مع الدعم القوي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها في غزة.

وأضافت ديديعوت أحرنوت أن شومر لا يؤيد فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وفي وقت سابق، التقى بوفد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم تمرير مبادرة إضافة شروط إلى المساعدات، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تداعيات خطيرة لأن الولايات المتحدة لا تفرض مثل هذه القيود على الحلفاء الجديرين بالثقة.

واقترح البعض، ومعظمهم من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، أن تقدم الولايات المتحدة المساعدات فقط بعد أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للحد من الضحايا المدنيين في غزة، لكن الدعم لإسرائيل في الحزب لا يزال مرتفعا، بحسب وصف ديديعوت أحرنوت.

الشيوخ ديديعوت أحرنوت الشيوخ الأمريكي غزة إسرائيل بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

ترشيحاتنا

أركان العمرة وواجباتها.. دار الإفتاء توضح

إيران دولة صديقة.. وزير خارجية باكستان يكشف وجهة نظر بلاده من التطورات الأخيرة

صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

العلاقات والأوضاع في غزة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهندي في كمبالا

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ