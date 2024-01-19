صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يناقشون القيود المحتملة التي يمكن فرضها على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، حسبما نقلت صحيفة ديديعوت أحرنوت العبرية في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد تجاوزت الكونجرس الأمريكي مرتين لتزويد إسرائيل بمساعدات طارئة بعد أن رفض الجمهوريون في المجلس طلبات الميزانية ما لم يقبل مطالبهم بشأن سياسات الحدود الجنوبية. كما يواجه بايدن معارضة من أعضاء أقصى اليسار في حزبه الذين يختلفون مع الدعم القوي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها في غزة.

وأضافت ديديعوت أحرنوت أن شومر لا يؤيد فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وفي وقت سابق، التقى بوفد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم تمرير مبادرة إضافة شروط إلى المساعدات، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تداعيات خطيرة لأن الولايات المتحدة لا تفرض مثل هذه القيود على الحلفاء الجديرين بالثقة.

واقترح البعض، ومعظمهم من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، أن تقدم الولايات المتحدة المساعدات فقط بعد أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للحد من الضحايا المدنيين في غزة، لكن الدعم لإسرائيل في الحزب لا يزال مرتفعا، بحسب وصف ديديعوت أحرنوت.