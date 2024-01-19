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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلق على إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة  مصر وغانا وإصابة محمد صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك. 


 وكتب فرج عامر :" محمد صلاح نجم فوق العادة وقدم لمصر والرياضة المصرية وبالأخص كرة القدم الكثير علينا أن نساندة ونقدر موقفة ،ولا نحملة فوق طاقتة ولا نطلب منة ما لا يستطيع عملة ، ويكفي اننا اكتشفنا شباب جديد وكثير في المنتخب  المصري  يستطيعون تحقيق مانتمناة بشرط  يلعبوا  زي ال ٢٥ دقيقة من الشوط الثاني ا لتي اكتسحوا فيها منتخب غانا ".


 

وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمهت بينهما امس الخميس،  على ملعب فيلكسبوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.
 

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا فيالدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة. 

إصابة محمد صلاح تعادل منتخب مصر رئيس نادي سموحة عمر مرموش فرج عامر رئيس نادي سموحة كوت ديفوار 2023 منتخب غانا

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