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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأدعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في دافوس

صدى البلد

أعلن الادعاء السويسري، اليوم الجمعة، تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في دافوس.

وأكد ممثلو الادعاء السويسريون اليوم، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ كان موضوع شكاوى جنائية خلال زيارته للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تجد إسرائيل نفسها متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة، مضيفا أنه سيتصل بوزارة الخارجية السويسرية لفحص مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يكشف مكتب المدعي العام السويسري عن التفاصيل حول من قدم الشكاوى.
لم يرد المتحدثون باسم حكومة إسرائيل ووزارة الخارجية على الفور على طلبات التعليق.

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