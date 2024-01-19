شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

قالت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الجمعة، الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن لا يزال متقلباً.



وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ،أمس الخميس، بتلقيها تقريرا عن حادثة جنوب شرقي عدن في اليمن.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، تلقيها تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم رصد اقتراب 4 مسيّرات باتجاه ناقلة أميركية قرب سواحل المكلا باليمن.

فيما قالت هيئة بحرية بريطانية ان السفينة التي اقتربت منها المُسيرات قرب "المكلا" لم تبلغ عن أضرار أو إصابات وواصلت رحلتها.

وأشارت الهيئة البريطانية أن الناقلة الاميركية ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب 4 مُسيرات منها على بعد 87 ميلا بحريا جنوب شرق المكلا.

وكان محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين في وقت سابق قد أكد أن القصف الأمريكي البريطاني بما يقارب 13 صاروخا ليلة أمس ماهو الا إصرار على مواصلة العدوان منذ أسبوع حماية لكيان العدو الصهيوني