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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام الإسرائيلية ،اليوم الجمعة، عن توافق بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت.

وأتي ذلك، بعد أن عبر بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الاسرائيلي في وقت سابق، عن  رفضه مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنقل الأموال المجمدة لدى بلاده للسلطة الفلسطينية.

ورفض وزير المالية الإسرائيلي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".وأضاف: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.

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