رغم العاصفة الثلجية .. العثور على طفلة في حقيبة تسوق بشوارع لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، دخول طفلة حديثة الولادة المستشفى بعد العثور عليها ملفوفة بمنشفة في حقيبة تسوق في أحد شوارع لندن، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة درجات حرارة تحت الصفر.



وقالت شرطة العاصمة لندن إن شخصا عثر على الطفل أثناء تمشية كلبه في نيوهام بشرق لندن بعد الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، كانت درجة الحرارة في لندن 3 درجات مئوية تحت الصفر في ذلك الوقت.

وقال كبير قائدي الشرطة سايمون كريك، في نيوهام، في بيان: 'لقد أبقى هذا الشخص الطفلة دافئة حتى وصل المسعفون في خدمة الإسعاف في لندن وقاموا بفحصها قبل نقلها إلى المستشفى'.

'يسعدني أن أبلغكم أنها لم تصب بأي شكل من الأشكال وأنها آمنة وبصحة جيدة في رعاية طاقم المستشفى.'

وقالت الشرطة إنها تشعر بالقلق على سلامة والدة الطفل وناشدتها الاتصال بها.