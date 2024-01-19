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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية وسط توقعات أسعار الفائدة المعتدلة

صدى البلد

اتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ دفعت علامات مرونة الاقتصاد الأمريكي والحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من محافظي البنوك المركزية المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بانخفاضات سريعة وحادة في أسعار الفائدة.


ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنسبة 1.6% و2.3% هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على التوالي. 

وتقدر الأسواق فرصة بنسبة 57% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، بانخفاض عن 75% قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش ، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في ويست: "إن الرسالة المثيرة للاشمئزاز من بيانات النشاط الأمريكي والمصرفيين المركزيين هي أن الأسواق بسعر شديد التقييم لتخفيضات الأسعار في عام 2024 ، سواء في التوقيت أو الحجم".

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9 ٪ إلى 103.4 في الأسبوع ، وكان الخاسر الأكبر هو الين ، الذي انخفض الآن بنسبة 5 ٪ لهذا العام ، وبقاء البيانات وزلزال مميت قد استفاد من ثقة بنك اليابان على وشك الارتفاع.

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