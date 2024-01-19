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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الألماني: برلين في مسار عودة الاقتصاد إلى طبيعته لكنها مهمة صعبة

صدى البلد

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن التوقعات لنمو الاقتصاد لم تصل للهدف المنشود. 

وأضاف وزير المالية الألماني، أن العالم يعيش حقبة إصلاحات اقتصادية جديدة ينبغي الاستعداد لها. 

وأكد وزير المالية الألماني، أن برلين في مسار عودة الاقتصاد إلى طبيعته "لكنها مهمة صعبة ومعقدة".

وأوضح وزير المالية الألماني ، أنه في حالة فوزالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئاسة فسيكون على برلين تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع أميركا. 

وجدد تأكيده على  استعداد برلين جيداً لولاية رئاسية ثانية لترامب.

وتابع وزير المالية الألماني: "لا يمكننا التكهن بسياسات ترمب الاقتصادية إذا فاز بالرئاسة".

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