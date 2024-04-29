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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة حول دور وزارة الصناعة في جذب الاستثمارات الأفريقية

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة والتجارة بشأن دور وزارة الصناعة في جذب الاستثمارات للدول الأفريقية للعمل داخل مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة.

وأشارت متى- فى بيان صحفى لها- إلى أن جذب الاستثمارات للدول الأفريقية والعمل داخل مصر يعتبر بمثابة نوع من الشراكة الصناعية ، بحيث نستفيد بوجودهم لضخ الاستثمارات داخل مصر ، مؤكدة أننا لدينا الأيدى العاملة الكبيرة ، وفى نفس الوقت لدينا المنتجعات السياحية والقدرة والبنية التحتية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الاستفادة من جذب الاستثمارات سواء من أفريقيا إلى مصر ، أو من مصر إلى أفريقيا ، متسائلة عن دور وزارة الصناعة بشأن ذلك بعد توفير البنية التحتية التى تم تشييدها ، وفتح المجالات ما بين المصريين والأفارقة داخل مصر وخارجها.

واختتمت بيانها قائلة : لا يجب أن نغفل جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة فى ضخ استثمارات كبيرة فى مصر وأفريقيا ، مشيرة إلى أننا لا نبيع أراضى فى مصر ولكننا نضخ استثمارات جديدة ونقوم بتوفير فرص عمل لفتح باب رزق وتوفير مواد خام ومصانع ، كما أننا لدينا نافذة للتصدير لكل أنحاء العالم.

طلب احاطة وزير الصناعة والتجارة وزارة الصناعه الاستثمارات البنية التحتية

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