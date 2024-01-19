الخطيب في الإمارات لتسلم جائزة أفضل نادي بالشرق الأوسط خلال حفل جلوب ‏سوكر

يتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة الأهلي أفضل نادي بالشرق الأوسط خلال الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقية، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.
وأعلنت قناة ssc السعودية الرياضية نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة الذي ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
وتوج الأهلي، بجائزة جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي أقيم خلال الأيام الماضية بعد منافسة قوية مع العديد من الاندية لتحسم الجماهير التصويت ويحصد الأهلي المركز الأول بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، فيما جاء النصر السعودي في المرتبة الثانية بنسبة 33% بينما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير