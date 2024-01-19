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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب في الإمارات لتسلم جائزة أفضل نادي بالشرق الأوسط خلال حفل جلوب ‏سوكر

صدى البلد

يتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة الأهلي أفضل نادي بالشرق الأوسط  خلال ‏الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقية، في ‏حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه ‏المناسبة.‏


وأعلنت قناة ‏ssc ‎‏ السعودية الرياضية نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة الذي ينطلق في ‏الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.‏


وتوج الأهلي، بجائزة جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي ‏أقيم خلال الأيام الماضية بعد منافسة قوية مع العديد من الاندية  لتحسم الجماهير التصويت ‏ويحصد الأهلي المركز الأول بنسبة 42% من إجمالي الأصوات،  فيما جاء النصر السعودي ‏في المرتبة الثانية بنسبة 33% بينما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع ‏جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير

اتحاد جدة الهلال السعودي الشرق الاوسط النصر السعودي النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب

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