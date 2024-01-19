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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها .. قصة زيجات أنغام | وسبب انفصالها الأخير

أنغام
أنغام

تحتفل الفنانة أنغام، اليوم الجمعة 19 يناير 2024،  بعيد ميلادها الـ 52، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

سن أنغام 

ولدت أنغام بمحافظة الإسكندرية في 19 يناير 1972، ويبلغ عمرها اليوم 52 عامًا، ونشأت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، الذي كان سببًا في دخولها الوسط الفني، وعمها هو الفنان الراحل عماد عبد الحليم. 

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

 

زيجات أنغام 

تزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما. 

زوج أنغام الأخير

في فبراير عام 2019، أعلنت أنغام عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة عام حتى وقع الطلاق في مارس عام 2020. 

وكانت الخلافات بدأت بين أنغام وأحمد إبراهيم في شهر فبراير 2020 عندما قام بنشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى برفقة أبنائه ووصفها بـ " بنت الأصول"، وهو الأمر الذي أزعج انغام كثيرا. 

وعلى الفور، قامت أنغام بإلغاء متابعتها لأحمد إبراهيم على إنستجرام، والبدء في إجراءات الانفصال.

 

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