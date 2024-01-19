مسئولون بالكهرباء: نعمل على إمداد العاملين بمنح تدريبية لإثقال خبراتهم.. فيديو

أجرت كاميرا قناة “إكسترا نيوز”، جولة، داخل مقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن استخداما عاليا للتكنولوجيا.

وفي السياق اته، قال عباس صالح، مسئول رقمي بوحدة التحول الرقمي في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التعاملات أصبحت أسهل وأسرع وبجودة عالية، كما أن متخذي القرار داخل الوزارة، يستطيعون مراقبة الأعمال بشكل أفضل من خلال الدخول على الداتا والتواصل مع الموظفين".

وأضافت المهندسة شيماء محمد، عضو مكتب الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء، خلال لقائها مع "إكسترا نيوز" من داخل الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نعمل على دراسة ومتابعة الموضوعات والملفات الخاصة بالوكيل الدائم".

وأوضح المهندس خالد صابر، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة: “نعمل على إمداد العاملين بمنح تدريبية لإثقال خبراتهم لضمان أداء متميز، ودراسات فنية للمشروعات، ومشروعات تنفذ داخل وخارج مصر، حيث نعمل على تنظيم هذه الأمور بين الدول خارج مصر والجهات داخل مصر”.

ونوه المهندس أحمد الشيوي، رئيس قطاع الخدمات الذكية بالوزارة: “نتابع الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل رقمي وهى حوالى 26 خدمة، من خلال المنصة الموحدة أو التليفون المحمول، حيث وصلنا لـ 4.2 مليون طلب لمستخدمين على المنصة، تم تنفيذ معظمها وجار تنفيذ الباقي”.