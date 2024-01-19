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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة مؤسسة أبو العنيين والتحالف الوطنى... قافلة متكاملة لمبادرة ستر وغطا بالاقصر

صدى البلد

شهدت محافظ الأقصر انطلاق أعمال القافلة الشاملة "ستر وعافية " بقرية القباحي الغربي بالأقصر، والمقامة  تحت مظلة مؤسسة أبو العنيين و التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية من كافة قوى المجتمع لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً.

وتفقد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر أعمال القافلة وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى في العديد من المبادرات ومجالات المشاركة المجتمعية والتى كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين..

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. انطلاق المرحلة الـ 28 من قوافل "ستر وعافية" في الأقصر


وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية ، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية المقدمة من خلال 17 كيان من كيانات التحالف ، والتى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030 .


ويتم تنظيم العديد من هذه القوافل لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لمواطنى المحافظة بكافة المدن والمراكز،  بما يصب فى مصلحة المواطن الأقصري.


وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى "ستر وغطا" توزيع أكثر من ١٠٠ ماكينة خياطة تمكين اقتصادي للحالات المستحقة و 22 عيادة طبية و 6 صيدليات ، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية ، و 2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية ، و 3 مكاتب لتلقي طلبات التمكين الإقتصادى ، وكذا مكتب لحالات الغارمين ، وأخر لبرنامج "ملهم" ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال ، و 3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة ، و 850 أغطية للشتاء " ألحفة وبطاطين " ، و 1750 كرتونة مواد غذائية ، و 2000 كيلو لحوم ، و 700 هدية للأطفال
 

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال القافلة، كلا من اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والنائب احمد الادريسي منسق عام امانة التحالف بمحافظة الأقصر ، وأحمد عبدالمتجلي نائب المنسق العام امانة التحالف بمحافظة الأقصر ، و دكتور لؤي حسين مسؤول أمانات محافظات التحالف الوطني، وعمرو مجدى مسئول قطاع العمليات في التحالف الوطني، وأحمد العربي مسئول تنفيذي الفاعليات والقوافل في التحالف الوطني، وأحمد الشاطر نائب رئيس العمليات في التحالف الوطني.

الأقصر التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطني للعمل الأهلي قوافل ستر وعافية

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