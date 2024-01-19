ما هو دور البورصة المصرية للسلع؟.. مساعد أول وزير التموين يجيب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة المصرية للسلع هي أداة اقتصادية جديدة ومنصة إلكترونية تربط البائع مع المشتري مباشرة، مشيرا إلى أنه تم بدء التداول العام الماضي، والتي تحتوي على 10 سلع.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك شركات تكون عضو فى البورصة المصرية لكي يسمح لها بالتداول، موضحا: “نطرح الأقماح والسكر والردة والفضة والذهب والصويا والملح والأجبان والألبان والمنظفات”.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن دور تلك البورصة هي التخلص من الوسطاء على أساس طرح السلع مباشرة.