عدة أنماط للتفيذ.. بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين، لافتًا إلى أنه ناقش هذا الأمر في محادثتهما الجمعة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أشار بايدن إلى أن إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين ليس مستحيلًا في عهد نتنياهو.

وأوضح أن هناك عددًا من أنماط حل الدولتين فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيوش.

وكان الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا أخيرًا يوم الجمعة بعد فجوة صارخة استمرت قرابة أربعة أسابيع، وتم خلال المحادثات التركيز على الخلافات الأساسية حول المسار المحتمل لإقامة الدولة الفلسطينية بمجرد انتهاء الحرب في غزة.

وكشف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، النقاط الرئيسية من المحادثات بين بايدن ونتنياهو.

وأوضح كيربي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس بايدن شدد على مسؤولية إسرائيل في تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة، مما يعزز التزام إدارة بايدن بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

ومن التطورات الإيجابية التي أبرزها كيربي، ترحيب الرئيس بايدن بقرار إسرائيل السماح بشحن الدقيق إلى غزة، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة بناءة في معالجة المخاوف الإنسانية، وخاصة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس.

وشدد المتحدث أيضًا على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، حيث أعرب الرئيس بايدن عن إيمانه بمفهوم الدولتين التي تتعايش بسلام، وتواصل الولايات المتحدة المشاركة بنشاط في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط للعمل على تحقيق هذه النتيجة.