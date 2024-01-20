أول تعليق من ليفربول على إصابة محمد صلاح بمنتخب مصر

علق ليفربول على إصابة النجم المصري محمد صلاح رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأصدر ليفربول بيانًا عبر حسابه بموقع فيسبوك: الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم تحديثًا بشأن إصابة محمد صلاح، حيث أكد بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أن مهاجم ليفربول محمد صلاح يعاني من شد عضلي في الخلفية.

واكمل: تم استبدال صلاح في الشوط الأول من تعادل منتخب بلاده مع غانا بثنائية لكلٍ منهم، في كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، وخضع منذ ذلك الحين للفحص الطبي.

وتابع: من المقرر أن يغيب صاحب الرقم 11 في صفوف الريدز عن المباراة الأخيرة لبلاده في المجموعة الثانية مع الرأس الأخضر وما تلاها من مباراة دور الـ 16 في حالة تأهل مصر إلى الدور التالي من البطولة.

واختتم : جاء في بيان رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أظهرت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين في أمم إفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الـ16 في حال التأهل.