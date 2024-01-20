عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

216 إصابة موكدة.. تحذير من تفشي الحصبة مجددا في بريطانيا

الحصبة
الحصبة

حذرت وكالة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، من خطر انتشار الحصبة في البلاد، بعد تفشي المرض مؤخرا بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها "يحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن عدوى الحصبة ستنتشر في مدن أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية".

ودعت الوكالة إلى اتخاذ "إجراءات فورية" وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض.
وكشفت أن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة انتشار الحصبة هي التطعيم بلقاح MMR، الذي يوفر مناعة مدى الحياة.

وفي الفترة ما بين 1 أكتوبر 2023 و18 يناير 2024، سجّلت 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة للإصابة بمرض الحصبة في "ميلاند الغربية" في بريطانيا.

وأشارت وكالة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن معظم المصابين كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "تليجراف" أنه تم تسجيل أكبر تفش لمرض الحصبة منذ التسعينيات في منطقة ميلاند الغربية ببريطانيا، وتم إعلان "حالة الطوارئ الوطنية".

الإصابة بالمرض الحصبة الألمانية المملكة المتحدة تفشي المرض هيئة الخدمات الصحية إجراءات عاجلة الخدمات الصحية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز أنوثتها .. صور

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

بحماس كبير.. كهربا ينتظم في مران منتخب مصر

سفن بريطانية.. اصطدام بحري في ميناء بحريني

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

بسبب عاصفة شتوية شديدة.. تعبئة لـ جيش إسبانيا على طرق السفر

استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات نقابة المحامين|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ