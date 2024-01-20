حدث ليلا| رئيس الصومال يصل إلى مصر.. أمريكيون يطالبون بايدن بمنع التهجير القسري لأهالي غزة

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وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة اليوم السبت، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن الخلاف مع إثيوبيا.

وقع العشرات من الديمقراطيين الأمريكيين، على رسالة يحثون فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض بشدة “التهجير القسري والدائم” للفلسطينيين من غزة.