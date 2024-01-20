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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حدث ليلا| رئيس الصومال يصل إلى مصر.. أمريكيون يطالبون بايدن بمنع التهجير القسري لأهالي غزة

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

 

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

 

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة اليوم السبت، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن الخلاف مع إثيوبيا.

 

الامريكان يطالبون بايدن بمنع  التهجير القسري لأهالي غزة

 

وقع العشرات من الديمقراطيين الأمريكيين، على رسالة يحثون فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض بشدة “التهجير القسري والدائم” للفلسطينيين من غزة.

 

 

رئيس الصومال اثيوبيا التهجير

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