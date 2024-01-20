إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

شاركت الفنانة القديرة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة شتوية، ظهرت مرتدية باللون الأسود مع بلوفر بنفس اللون لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما وشاح باللون الرمادي.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء ميطح باللون الأسود مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، وقد كشفت إطلالتها عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

إلهام شاهين