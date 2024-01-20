الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة.. وتؤكد: انخفاض واضح وأمطار

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن البلاد تشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بفارق 4 أو 5 درجات عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساهم في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية تحذر

ولفتت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة مستمر حتى يوم غد، الأحد، محذرة من فرق درجات الحرارة بين فترة النهار والليل.

ونوهت إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح وأمطارا متفاوتة الشدة على معظم المحافظات، وذلك بداية من يوم الاثنين القادم.