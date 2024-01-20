بوتين يؤكد دعمه للمقاومة الفلسطينية لكن يشترط تحقيق هذا الأمر ..فيديو

زار وفد من أعضاء حركة المقاومة حماس روسيا وسط الحرب الدائرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وأجرى وفد حماس ومسؤولون روس محادثات حاسمة حول الاتفاق مع إسرائيل.

وتمحورت المحادثات بين حماس والمسؤولين الروس حول إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أكدت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن.

و قالت الصحيفة في تعليق لها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يساعد حماس ويدعم رؤية وضع خطة لحرب غزة.

وعلقت الصحيفة بذلك وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة إنها استقبلت وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وحثته على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس.

وقالت الوزارة في بيان إن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية استقبل عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وأضافت “أثناء المحادثات، انصب التركيز على المواجهة الدائرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غمرة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي وصلت إلى أبعاد كارثية”.

وذكر البيان “أكد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج سريعا عن المدنيين الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023، ومن بينهم روس.