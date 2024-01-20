لماذا حذر وزير الدفاع الألماني من هجوم روسي محتمل على الأطلسي

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتوسع إلى ما هو أبعد من الدول المجاورة، وفق ما ذكرت صحيفة كوريا تايمز.

وقال بيستوريوس لصحيفة تاجشبيجل في مقال "نسمع تهديدات من الكرملين كل يوم تقريبا - وكان آخرها مرة أخرى ضد أصدقائنا في دول البلطيق".

وفيما يتعلق بالجيش الألماني، أكد الوزير: "يجب علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية بسرعة في ضوء خطورة وضع التهديد".

وأشار الوزير أيضًا إلى حدود دعم الجيش الألماني.

وقال الوزير: "لا يمكننا أن نتدخل بكل شيء، كما يدعو البعض. وإلا فسنترك أنفسنا بلا دفاع".

وأضاف: "حتى الآن قدمنا كل ما في وسعنا".

وحذر السياسي من أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع: إذا فاز بوتين في هذه الحرب واحتل أوكرانيا، فإن الخطر على منطقة التحالف سيزداد بالطبع".

تحتاج صناعة الدفاع أيضًا إلى أن تصبح أكثر كفاءة، وفقًا للوزير، الذي تحدث أيضًا لصالح إصلاح كبح الديون لأسباب أمنية.

وقال: "مع كبح الديون بهذا الشكل، لن نتجاوز هذه الأزمات سالمين".

وقال إن الأموال المتاحة اليوم لم تعد كافية لضمان أمن البلاد ومواجهة تداعيات الوباء وفي نفس الوقت الاستثمار في التعليم والرقمنة.

وأضاف بيستوريوس الذي يتولى منصبه منذ عام "لذا علينا أن نأخذ في الاعتبار أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قد يهاجم يوما ما إحدى دول الناتو"، وربما يحدث ذلك خلال سنوات ٥ سنوات.

ومع ذلك، إذا حدث ذلك، قال إنه سيستغرق ما بين "خمس إلى ثماني سنوات" من الآن.