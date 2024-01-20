عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا حذر وزير الدفاع الألماني من هجوم روسي محتمل على الأطلسي

خوف في المانيا من
خوف في المانيا من روسيا

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتوسع إلى ما هو أبعد من الدول المجاورة، وفق ما ذكرت صحيفة كوريا تايمز.

وقال بيستوريوس لصحيفة تاجشبيجل في مقال  "نسمع تهديدات من الكرملين كل يوم تقريبا - وكان آخرها مرة أخرى ضد أصدقائنا في دول البلطيق".

وفيما يتعلق بالجيش الألماني، أكد الوزير: "يجب علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية بسرعة في ضوء خطورة وضع التهديد".

وأشار الوزير أيضًا إلى حدود دعم الجيش الألماني.

وقال الوزير: "لا يمكننا أن نتدخل بكل شيء، كما يدعو البعض. وإلا فسنترك أنفسنا بلا دفاع".

وأضاف: "حتى الآن قدمنا كل ما في وسعنا".

وحذر السياسي من أنه "يجب أن يكون واضحا للجميع: إذا فاز بوتين في هذه الحرب واحتل أوكرانيا، فإن الخطر على منطقة التحالف سيزداد بالطبع".

تحتاج صناعة الدفاع أيضًا إلى أن تصبح أكثر كفاءة، وفقًا للوزير، الذي تحدث أيضًا لصالح إصلاح كبح الديون لأسباب أمنية.
وقال: "مع كبح الديون بهذا الشكل، لن نتجاوز هذه الأزمات سالمين".

وقال إن الأموال المتاحة اليوم لم تعد كافية لضمان أمن البلاد ومواجهة تداعيات الوباء وفي نفس الوقت الاستثمار في التعليم والرقمنة.

وأضاف بيستوريوس الذي يتولى منصبه منذ عام "لذا علينا أن نأخذ في الاعتبار أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قد يهاجم يوما ما إحدى دول الناتو"، وربما يحدث ذلك خلال سنوات ٥ سنوات.

ومع ذلك، إذا حدث ذلك، قال إنه سيستغرق ما بين "خمس إلى ثماني سنوات" من الآن.

الاستثمار الاستثمار في التعليم الألماني الحرب بين روسيا الجيش الألماني الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

أحب رجلا آخر غير زوجي فهل عليَّ إثم؟ الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

بايدن يمنح نتنياهو الوقت لإنقاذ رقبته من المحاكمة العاجلة

اعتراف أممي .. جيش الاحتلال ارتكب جرائم محرمة دوليا

نتنياهو يراوغ بايدن حول دولة فلسطينية .. يوافق ثم يخرج منفردا ويرفض

مسئول أمريكي يكشف خطط الحوثيين لمهاجمة كل قواعد واشنطن في المنطقة

كتائب القسام تدمر ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105

ترامب يتفوق على بايدن في مشكلات الاقتصاد .. فلماذا؟

أكسجين لحماس.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لإدخاله الدواء إلى غزة

بعد ضربة باكستان.. الصين تدعو إلى ضبط النفس بين إسلام آباد وطهران

ترشيحاتنا

أشاد بدوره الفاعل.. رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

إياك أن تفعل هذا الأمر أثناء نومك.. النبي حذر منه

اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

سفير مصر في إسلام أباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني.. تفاصيل

حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت

الدواء تحذر من تشغيلة مغشوشة لمضاد حيوي شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ