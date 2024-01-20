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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يمنح نتنياهو الوقت لإنقاذ رقبته من المحاكمة العاجلة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أكدت صحف عبرية وأمريكية عدة أن تمسك رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالحرب ليس حبا لها، وإنما لإنقاذ نفسه من بعد يوم انتهاء الحرب، وذلك بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويسعى نتنياهو من إطالة الحرب إلى كسب وقت لما بعد انتهاء الحرب ومواجهة ربما محاكمة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستثن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كان تحقيق حل الدولتين سيكون مستحيلا أثناء وجود نتنياهو في السلطة: "لا، هذا ليس صحيحا"، مدافعا بذلك عن نتنياهو ومحاولات الاستمرار في السلطة. 

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما، منذ شهر.

وجاءت هذه المكالمة بعد إعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيين في أعقاب الحرب.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

 

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