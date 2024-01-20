الخارجية الروسية: الغرب استبدل شعار "هزيمة استراتيجية" بـ"لن نسمح لموسكو بالفوز"

قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت إن الغرب أدرك عدم جدوى شعار "الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا وابتعد عنه.

وأضافت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها بمنصة تيليجرام، أن الشعار الغربي "سنلحق هزيمة استراتيجية بروسيا" قد تم تعديله وأصبح الآن يبدو مثل "لن نسمح لروسيا بالفوز"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت زاخاروفا قائلة: "كما يقولون، اشعروا بالفرق وبحبنا"، مضيفة أن المتخصصين في العلاقات العامة الغربيين بدأوا الآن في حيرة بشأن صياغة "استراتيجية المرحلة التالية".

وفي وقت سابق، أعرب هال براندز، كاتب العمود في بلومبرج، عن رأي مفاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على تعطيل وحدة الغرب في عام 2024.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المساعدات المالية والعسكرية إلى كييف دون توقف.