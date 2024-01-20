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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يوجه انتقادات لاذعة للاعبي المنتخب عن أدائهم أمام غانا

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، انتقادات لأداء منتخب مصر أمام غانا.

وكتب عبر أكس: "‏ده شكل فريق كبير بيبدأ الهجمه والله عمري ما شوفت المنظر ده في فريق درجة ثالثة “. 

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما  الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

احمد حسام ميدو الأمم الإفريقية 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب مصر

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