أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة الأطفال القتلى والمصابين منذ اندلاع الحرب

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم، السبت، بأن أكثر من ألف طفل أوكراني أصيبوا حتى الآن في الحرب التي اندلعت قبل حوالي عامين مع الجيش الروسي.

وأكد المدعي العام الأوكراني أن 1196 طفلاً أوكرانيا أصيبوا نتيجة الحرب التي يشنها الجيش الروسي ضد البلاد، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وجاء في التقرير الأوكراني أنه: “اعتبارًا من صباح يوم 20 يناير 2024، وفقًا للتقارير الرسمية من النيابة العامة للأحداث، قُتل 520 طفلاً وأصيب 1196، ليصل الإجمالي إلى 1716 طفلاً”.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل على التحقق من البيانات الواردة من مختلف المناطق الأوكرانية.